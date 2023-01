Twintigtal straten in centrum van Diest zitten 1,5 uur zonder stroom

In Diest is er donderdagavond een elektriciteitspanne geweest. Een twintigtal straten pal in het centrum zaten ongeveer 1,5 uur zonder stroom. Bij werken was er een storing op het middenspanningsnet ontstaan.

“De onderbreking gebeurde rond 16.30 uur”, vertelt Christophe De Nef van De Biertempel op de Markt. “Het was opeens donker. Eerst dachten we dat het een kortsluiting was. Toen zagen we dat het bij de buren ook donker was. Gelukkig hadden we hier wel wat kaarsjes staan. Die hebben we dan maar op tafel gezet. Een klant had net eten besteld. Dat konden we niet bereiden natuurlijk. Ook de afwasmachine lag uit.”

Marina Heyligen heeft een lingeriezaak. “Toen de stroom uitviel, was ik met een klant bezig. Die wilde net gaan passen, maar dat kon uiteraard niet. Eerst dacht ik dat de panne zich hier voordeed, maar dan ben ik buiten gaan kijken en zag ik dat er in de andere zaken ook geen licht was. Er waren nog wat andere klanten, maar iedereen is buitengegaan. Bij het herstel van de panne was het tijd om de deur te sluiten.”

Telenet

“Ik had net een tiental klanten in de zaak”, vertelt Betim Shala van De Eglantier. “Met de kassa afrekenen lukte niet meer. Gelukkig wist ik ongeveer vanbuiten wat de klanten hadden besteld. Stel je voor dat dit in de zomer gebeurt, als het terras vol zit.”

“Hier is alleen Telenet uitgevallen. Dus geen internet en ook geen televisie”, vertelt Luc Poel van Il Giardino in de Koning Albertstraat. “Aan deze zijde van de straat was er wel stroom, maar aan de overzijde zaten ze zonder elektriciteit. Die zaken hebben de deuren moeten sluiten.”

Rond 18 uur was er weer stroom, maar Telenet lag toen nog uit.