Voormalig Nederlands international wordt terug profvoetballer na sabbatjaar

Voormalig Nederlands international Davy Pröpper (31) heeft een contract ondertekend bij Vitesse en keert daarmee terug in het profvoetbal. Vorig jaar nog hing Pröpper zijn schoenen aan de haak omdat hij de zin in het voetbal verloren had.

Pröpper (31) besloot begin vorig jaar abrupt te stoppen met voetballen. De middenvelder liet zijn contract bij PSV ontbinden omdat hij het plezier in het voetbal was verloren. Eind november ging Pröpper weer op vrijblijvende basis meetrainen bij zijn oude club Vitesse “om de smaak van het voetbal weer te proeven”, aldus technisch directeur Benjamin Schmedes. De negentienvoudig international van Oranje speelde ook mee in een oefenwedstrijd van Vitesse en heeft nu besloten weer als profvoetballer aan de slag te gaan.

“Naarmate de tijd vorderde en ik steeds meer over de toekomst ging nadenken, groeide toch het gemis van het voetbal. Dat had ik op voorhand niet zozeer verwacht, maar ook niet uitgesloten. Je ziet het wel vaker: pas als je afstand of afscheid van iets neemt, kom je erachter wat het écht voor je betekent”, zegt Pröpper, die ook voor het Engelse Brighton speelde. “Ik heb veel fijne en warme herinneringen aan mijn dertien jaar bij deze club. Vitesse heeft mij gevormd en voelt wat voetbal betreft als mijn thuis. Daarbij is het prettig dat er met Phillip Cocu een bekend en vertrouwd gezicht voor de groep staat.”

Vitesse staat na achttien speeldagen op de veertiende plaats in de Eredivisie met 16 punten, maar net boven de degradatiezone.