Op 15 uur evenveel water als in volledige zomer: grootste stad van Nieuw-Zeeland onder water na stortregens

Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, staat vrijdag onder water na stortregens. Op vijftien uur tijd is er bijna even veel regen gevallen als normaal op een volledige zomer. De Civiele Bescherming had de 1,6 miljoen inwoners gewaarschuwd om beschutting te zoeken.

Volgens het Nationaal Instituut voor Water- en Atmosfeeronderzoek is in delen van Auckland bijna 80 procent van de regenval van een hele zomer gevallen. “Het is mogelijk dat delen van Auckland op één dag tijd de regen van een hele zomer over zich heen krijgen”, aldus het NIWA. In Albany is 75 procent van de zomerregen gevallen.

Reddingsdiensten kregen meer dan duizend oproepen binnen van mensen die getroffen werden door het noodweer. Brandweerlieden gebruikten kajaks en jetski’s om mensen te bevrijden die opgesloten zaten in overstroomde huizen.

In delen van Auckland viel de stroom uit. Een concert van Elton John werd, enkele minuten voor de zanger het podium zou betreden, afgeblazen. Ongeveer 40.000 mensen zouden dat concert bijwonen. Veel wegen waren afgesloten. Ook de terminals in de luchthaven stonden onder water.

© DUANE MOYLE via REUTERS

© AP

© AP