Ravage na ongeval met trein en vrachtwagen: één lichtgewonde, treinverkeer zal nog urenlang problemen ondervinden 

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is sinds vrijdagochtend 8.10 uur volledig onderbroken, na een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Deerlijk. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. Er zaten vijftig passagiers op de trein, één persoon raakte lichtgewond. Omdat ook een hoogspanningskabel geraakt werd, zullen de problemen nog urenlang duren.

De aanrijding vond plaats op een spooroverweg in de Pladijsstraat in Deerlijk. Een vrachtwagen wilde er een kortere route nemen naar een bedrijf, maar reed zich vast op de overweg. De Poolse vrachtwagenchauffeur kon zijn vrachtwagen niet tijdig verplaatsen, waardoor de aanrijding met de trein onvermijdelijk was.

Het ongeval veroorzaakte een grote ravage, de trein werd meteen geïmmobiliseerd. Er werd ook een hoogspanningskabel geraakt, waardoor de problemen voor het treinverkeer wellicht nog urenlang zullen duren. Op de trein zaten vijftig passagiers, één persoon raakte lichtgewond bij de klap. De truckchauffeur kwam er met de schrik vanaf.

Er zullen vervangbussen worden ingelegd door de NMBS tussen Kortrijk en Oudenaarde, andere treinen zullen lokaal worden omgeleid via Gent. De hinder zal nog uren duren. Het is niet de eerste keer dat aan de bewuste overweg een ongeval gebeurt. De afgelopen twee jaar gebeurden er al vier incidenten.

