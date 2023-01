Jongen (15) valt in slaap tijdens verstoppertje in container en wordt zes dagen later bevrijd in ander land: “Hoe hij het overleefd heeft, is een raadsel”

De 15-jarige Fahim speelde op 11 januari met zijn vrienden verstoppertje aan de haven in Bangladesh. Hij verstopte zich in een container, maar sloot zich per ongeluk op. De jongen viel daarna in slaap, maar dezelfde container werd die dag nog naar een commercieel schip gebracht om naar Maleisië te varen. Fahim zat zes dagen lang opgesloten in de container voor hij aan de eindhalte door personeel werd bevrijd. “Hoe hij zes dagen zonder water en voedsel heeft overleefd, is een raadsel”, klonk het bij de autoriteiten.