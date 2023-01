Factcheck: kloppen argumenten tegen windmolens zoals slapeloosheid en massale vogelsterfte?

Timelapse van het bouwen van een windmolen in Nieuwerkerken, april 2022. — © HBVL

Ziekmakende bromtonen, massale vogelsterfte, slapeloosheid: de komst van windmolens houdt veel omwonenden wakker, zoals recent in Nederlands-Limburg in Venlo, Echt-Susteren en Leudal. Argumenten tegen de turbines zijn er genoeg, maar kloppen ze ook? Onze collega’s van De Limburger zochten het uit. Let wel, ze hanteren de officiële normen van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.