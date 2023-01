Lens Annab ging onder het mes. Hij is dit seizoen niet meer inzetbaar bij Eendracht Mechelen a/d Maas, maar verlengde zijn contract bij de leider van 2B wel. — © rr

In 2A staan de nummers één en vier tegenover elkaar en betekent verlies voor hekkensluiter Bolderberg quasi zeker degradatie, in 2B moet leider E. Mechelen a/d Maas ex-prof Lens Annab na een operatie voor de rest van het seizoen missen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)