Brandweer uit Nederlands-Limburg oefent in duikcentrum Todi in Beringen

“We zijn hier met de duikteams van de veiligheidheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg”, vertelt René van Tulden, coördinator van het duikteam Limburg-Noord. “We komen naar het duikcentrum Todi in Beringen om een aantal duikoefeningen uit te voeren waarvoor hier alle ingrediënten aanwezig zijn.”

“Om de vier jaar moeten deze brandweermannen aan de hand van een aantal duikoefeningen laten zien dat ze nog vakbekwaam zijn. Zo staan oefeningen over het gebruik van apparatuur onder water en het redden van collega’s in nood onder water op de planning. Aan de oefeningen is ook een evaluatie en certificatie gekoppeld. We hebben een tiental duikers, een aantal assistenten en instructeurs die alles in goede banen leiden. De oefening duurt tot vrijdagmiddag 13 uur.”

Het Nederlands brandweerteam komt graag naar Beringen. “In Beringen hebben we een duiktoren en het water is er 10 meter diep, wat ideaal is voor ons om te oefenen. We voelen ons hier welkom en dat is ook niet onbelangrijk.” (zb)

© Zahra Boufker