Schade aan gerechtsgebouw in Mechelen door molotovcocktails is groter dan gedacht

De schade aan het gerechtsgebouw in Mechelen, dat donderdagavond werd bekogeld met een molotovcocktail, is groter dan eerst gedacht. Het cellencomplex, waarin de gedetineerden zich bevinden in afwachting van de zitting waarvoor ze werden overgebracht, is onbruikbaar. Er worden vrijdag dan ook geen gedetineerden overgebracht naar het gerechtsgebouw, wat onder meer gevolgen zal hebben voor de zitting van de raadkamer.