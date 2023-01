Jarne Berben, spits en jeugdtrainer bij Gruitrode: “Ik wil het later maken als trainer.” — © Dick Demey

Op elke scoutingsfiche van Nevok Gruitrode (2B) staat een dik uitroepteken achter zijn naam. Daarom leggen we drie stellingen voor aan Jarne Berben, spits en jeugdtrainer van de nummer twee van 2B. “Mijn ambitie is scoren en het later maken als trainer”, vertelt de 26-jarige arbeider van LAG Bree.