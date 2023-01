Geradicaliseerde moslim valt Spaanse kerken aan: koster gedood met machete, priester vecht nog voor zijn leven

Een 25-jarige geradicaliseerde Marokkaan heeft minstens twee kerken in Algeciras, in Andalusië, aangevallen. Daarbij werd een koster gedood en een priester lelijk toegetakeld. Ook drie kerkgangers raakten gewond. Toen de gewonde koster op grond lag, keek de dader naar boven en hoorden getuigen hem “iets met Allah” roepen in het Arabisch. Daarna diende hij de genadeslag toe met zijn machete.

Algeciras ligt in het zuiden van Spanje en is een van de armste steden van het land met een hoge werkloosheidsgraad. In de haven vertrekken en leggen veerboten aan die tussen Marokko en Spanje varen. Wellicht is de dader, die volgens getuigen een djellaba droeg, met zo een overzet naar Spanje gekomen. Hij zou geen strafblad hebben gehad, maar stond wel bekend als geradicaliseerd.

Woensdagavond stapte hij de San Isidro-kapel binnen met zijn machete. De 25-jarige Yasine Kanjaa gooide heiligenbeelden en kruistekens op de grond. Daarna sprong hij op het altaar en riep vrij vertaald iets als “iedereen moet volgens de islam leven”. Drie gelovigen die nog aanwezig waren, liepen diepe snijwonden op maar verkeren niet in levensgevaar. Toen priester Antonio Rodriguez hem probeerde buiten te werken, werd hij geraakt in de halsstreek. Hij werd ’s avonds nog geopereerd. Zijn toestand zou stabiel zijn.

Gedood op kerkplein

Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was de dader gevlucht om even later toe te slaan in een andere kerk vlakbij. Koster Diego Valencia had net de mis opgedragen en was nog aan het opruimen toen de dader binnenstormde. Met zijn machete sloeg hij religieuze beelden stuk. Toen hij de koster aanviel, slaagde die erin naar buiten te vluchten. Maar op het plein voor de kerk werd hij ingehaald en neergeslagen.

“Toen de koster op de grond lag en de verdachte hem met beide handen in bedwang hield, keek de agressor naar boven en mompelde hij volgens getuigen in het Arabisch iets over Allah. Daarna diende hij de genadeslag toe met zijn machete”, zegt rechter Joaquín Gadea, die het onderzoek leidt.

(Lees verder onder de foto’s)

© AFP

De verdachte weigert te antwoorden op vragen en zit de hele tijd met een grijns op het gezicht voor zijn ondervragers — © rr

Gelovigen begrijpen niet waarom net hij moest sterven. Koster Valencia was erg geliefd. “Dit is heel triest, zo een geweldig persoon. Niemand verdient dit, maar hij zeker niet”, klonk het bij de kerkgangers die donderdag bloemen kwamen neerleggen aan de kerk en kaarsen lieten branden.

Grijns

Ook veel moslims kwamen hun steun betuigen en veroordeelden wat zij een laffe aanval noemen. “Deze stad kent veel problemen. Onder meer door drugshandel via de haven. Maar religieuze twisten tussen katholieken en moslims zijn er nooit geweest”, zegt de burgemeester van Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Yasine Kanjaa werd uiteindelijk opgepakt toen hij op het punt stond nog een derde kerk binnen te gaan, nog steeds gewapend met zijn hakmes. Hij wordt nu verdacht van een aanslag met terroristische motieven.

Waarom hij de kerken viseerde, is nog niet duidelijk. Mogelijk zou een woordenwisseling met enkele gelovigen, vlak bij de San Isidro-kapel, aan de basis kunnen liggen. Hij weigert voorlopig echter verklaringen af te leggen en zit de hele tijd met een grijns op zijn gezicht tegenover de speurders die hem moeten verhoren.