Fluxys verwerft belang van 24 procent in Duitse sectorgenoot

Financiële details zijn niet bekendgemaakt. OGE bezit voor zo’n 12.000 kilometer aan pijpleidingen en is daarmee één van de grootste spelers van Europa. In een persbericht zegt Fluxys dat de overname perfect past in de strategie om “de essentiële infrastructuurpartner te worden om de energietransitie te versnellen”. Fluxys en OGE bouwen beide waterstof- en CO2-infrastructuur uit, die in verbinding staat met projecten voor waterstofinvoer en CO2-uitvoer. De Duitse gasnetbeheerder wijst er ook op dat Fluxys een “essentiële partner” is voor de gasbevoorrading van de Duitse markt via de Oost-Westcorridor in België.

“Door een nog robuustere samenwerking tussen onze dochterondernemingen en OGE te bevorderen, ligt de weg open voor een verdere versterking van de bevoorradingszekerheid, een versnelde uitbouw van grensoverschrijdende waterstof- en CO2-infrastructuur en een opschaling van de decarboniseringsopties voor de samenleving”, zegt Pascal De Buck, CEO van Fluxys, in het persbericht. Jörg Bergmann, CEO van OGE, benadrukt op zijn beurt dat grensoverschrijdende samenwerkingen “een essentiële pijler voor een succesvolle Europese energietransitie” zijn.

Naar verwachting wordt de overname afgerond tegen eind maart.