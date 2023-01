Officieel: Andras Németh ruilt KRC Genk voor Hamburg

LEES OOK. Voetballegende Luc Nilis wordt voltijds spitsentrainer in jeugdopleiding van KRC Genk

De 20-jarige Genkse spits gaat aan de slag bij traditieclub Hamburg. Bij de Duitse tweedeklasser, die in de running is voor promotie naar de Bundesliga, zette hij zijn handtekening onder een contract tot 2026. HSV troeft Sunderland af en spijst de Genkse schatkist met ongeveer 1 miljoen euro. De competitieleider bedong ook 10% op de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop.

Bod op Godts afgewezen

Wat de 17-jarige Mika Godts betreft, lijkt een transfer in deze mercato steeds minder waarschijnlijk. Ajax deed een bod van naar verluidt een half miljoen euro. Maar voor dat bedrag wil Genk hem niet laten gaan. Temeer omdat Godts nog van grote waarde kan zijn voor Jong Genk in de strijd om het behoud. In de zomer kan de speler transfervrij vertrekken en daar lijkt het op uit te draaien.