Oproep: wie wil mee versieren met carnaval?

“Met Kerstmis zien we dat veel mensen iets moois maken van hun straat of hun woning,” legt voorzitter Eddy Vaes van de organiserende carnavalsgroep de Zonneridders uit. “Dat mag natuurlijk even goed met carnaval. In het verleden zijn er al Zonhovenaren geweest die hun huis heel mooi versierd hadden. We roepen hen op, om zich dit jaar vooral niet in te houden. Het mag in 2023 weer een carnavalsfeest voor de geschiedenisboeken worden. Buren die een seintje geven als ze iets mooi versierd hebben, brengen we graag een bezoekje. Voor de mooiste versiering houden we zeker een prijs achter de hand. Je kan ons een mailtje sturen via eddievaess@hotmail.com, of bellen naar 0475 47 38 25. TR