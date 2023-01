Bezet met edelstenen en een ode aan Saudi-Arabië: Cristiano Ronaldo showt zijn (peperdure) nieuwe luxehorloge

De 37-jarige Portugees liet zich recentelijk maar al te graag fotograferen met een Caviar Flying Tourbillon om de pols. 389 edelstenen geven het horloge een smaragdgroene kleur, niet toevallig ook de dominante kleur in de vlag van Saudi-Arabië. Dat is immers het land waar de superster is gaan voetballen nadat hij bij Manchester United overbodig was geworden.

Cristiano Ronaldo, een notoir liefhebber van decadente horloges, zou bij zijn nieuwe club Al-Nassr om en bij de 200 miljoen euro per seizoen verdienen. Hoeveel hij van dat bedrag aan zijn nieuw speeltje heeft moeten spenderen, is niet publiekelijk bekend maar volgens ‘kenners’ zou wie het hebben wil toch al snel een bedrag van om en bij de 700.000 euro moeten neerleggen. De horloge werd gemaakt door Jacob&Co, een bedrijf uit New York dat zich al sinds 1986 specialiseert in de gelimiteerde productie van luxehorloges. Cristiano Ronaldo is al jaren één van hun uithangborden wat ons doet vermoeden dat de Portugees een flinke korting heeft gekregen om het horloge te willen dragen.