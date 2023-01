Sergio Herman installeert testkeuken in Antwerpen en opent dit jaar nog extra restaurant in Japan

De Zeeuwse topchef Sergio Herman (52) maakt bekend dat hij eind dit jaar nog een nieuwe zaak zal openen in Azië, deze keer in Tokio in Japan. Maar ook dichter bij huis blijft hij voort timmeren aan de uitbouw van zijn Sergio Herman Group. Zo wordt momenteel een testkeuken ingericht op ’t Zuid.

Wie dacht dat de chef stilaan verzadigd was, heeft het duidelijk mis. De expansie van de Sergio Herman Group gaat vrolijk voort tegen een hoog tempo. Sergio Herman gaf vorig jaar nog aan dat nieuwe zaken in ons land niet meteen aan zitten te komen, maar hij richt nu zijn blik op Azië. “Het is met grote trots en oprechte dankbaarheid dat we een nieuwe samenwerking in Azië aankondigen”, zo klinkt het in een mededeling.

Sergio tekende namelijk een nieuw contract met Hyatt Hotels en gaat voor de keten een restaurant openen in Tokio. “Het restaurant bevindt zich in het hoge Toranomon Hills Station Tower-gebouw, als onderdeel van The Unbound Collection by Hyatt”, wordt gepreciseerd.

Wolkenkrabber

Het restaurant in Japan zal zich dus vestigen in een enorme wolkenkrabber. Het gaat om een nieuwe 266 meter hoge toren met 49 verdiepingen boven de grond en 4 verdiepingen onder de grond. Het restaurant zal zich op de benedenverdieping bevinden. (Lees verder onder de foto)

Sergio Herman. — © Mijn pop-uprestaurant !

De zaak zal al in het laatste kwartaal van dit jaar voor het eerst de deuren openen. In het signatuurrestaurant van Sergio Herman zal - uiteraard - voor hoogstaande culinaire ervaringen worden gegaan. De ervaren Nederlandse sterrenchef Dennis Kuipers wordt ter plekke de executive chef van Sergio Herman Group. Kuipers vertrok afgelopen zomer na 16 jaar bij restaurant Vinkeles in hotel The Dylan in Amsterdam. Naast het restaurant komt er ook een café in het imposante gebouw.

Eerder kondigde Herman ook al aan dat er een versie van de Antwerpse sterrenzaak Le Pristine in Singapore geopend wordt. Die zaak zal al in het derde kwartaal van dit jaar de deuren openen. Ook daar werkt de chef samen met de Amerikaanse multinational Hyatt Hotels & Resorts, een partnership dat nu al uitgebreid wordt.

Hoofdkwartier en testkeuken

De band met Antwerpen blijft voor Sergio Herman uiteraard wel sterk. Hij heeft er met Le Pristine en Blueness twee restaurants en een vestiging van Frites Atelier. Ook het hoofdkantoor bevindt zich nu trouwens in de Verlatstraat op ’t Zuid, ergens tussen Veilinghuis Bernaertsen de Ann Demeulemeester Store. (Lees verder onder de foto)

De kantoren van Sergio Herman Group in de Verlatstraat. — © Jan Van der Perre

In de Verlatstraat wordt momenteel trouwens een testkeuken ingericht. Op dit moment is het nog te vroeg om meer te zeggen over de precieze invulling daarvan: voorlopig is het er nog een komen en gaan van werklui. Maar duidelijk is dat Sergio’s team zich stevig in Antwerpen wil blijven verankeren.

Sergio Herman Group:

De Sergio Herman Group heeft veel tentakels in België en Nederland. Dit jaar komt daar Azië bij.

-Le Pristine (één Michelinster) en Le Pristine Café in Antwerpen, zaak met Italiaanse flair.

-Blueness in Antwerpen en in Cadzand, met Japanse invloeden.

-Frites Atelier: vijf vestigingen met frieten op z’n Sergio’s in Antwerpen, Brussel, Gent, Roosendaal en Den Haag.

-AIRrepublic (één Michelinster) in Cadzand, met ook een AIRcafé.

-Pure C (twee Michelinsterren) in Cadzand, een ode aan Zeeland

-Le Pristine Singapore (opening derde kwartaal 2023)

-Restaurant in Tokio, naam nog onbekend (opening vierde kwartaal 2023)