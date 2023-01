STVV gaat zaterdagavond (18.15 uur) op bezoek bij OH Leuven. Een duel met als inzet een voorlopige plaats in play-off 2, want de Kanaries tellen als nummer 8 een puntje meer dan hun tegenstander. Verstevigen Hollerbach en co hun positie in deze zespuntenmatch? Volg het hier live.