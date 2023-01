Brussel hoopt op WK wielrennen in 2030 naar aanleiding van tweehonderd jaar België

Krijgen we negen jaar na Leuven opnieuw een WK wielrennen in ons land? Stad en gewest Brussel nemen alvast initiatief met de steun van de federale regering. In 2030 zal België tweehonderd jaar bestaan en dat verdient enkele feestelijke activiteiten.

Afgelopen herfst gaf de Internationale Wielerunie UCI een lijst van wereldkampioenschappen vrij die nog vacant zijn en de komende jaren zullen worden toegekend. Daarbij ook het WK wielrennen in 2030.

En dat is voor heel wat Belgische instanties een belangrijke datum. België zal dan immers tweehonderd jaar bestaan en dat verdient de nodige feestelijke activiteiten. “Waarom niet het WK organiseren?”, werd in Brussel luidop gedacht. De eerste gesprekken zijn intussen opgestart tussen de stad Brussel en het Brussels gewest, met de goedkeuring van de federale overheid.

Niet enkel historische argumenten worden aangewend. Er is uiteraard de aanwezigheid van huidig wereldkampioen Remco Evenepoel die in 2030, als frisse dertiger, ongetwijfeld nog een keertje de regenboogtrui zal willen veroveren. Bovendien ligt het gigantische succes van het in 2021 in Leuven slash Vlaanderen georganiseerde wereldkampioenschap nog vers in het geheugen. Golazo, co-organisator van het WK in Leuven, liet reeds in de herfst aan de UCI en Belgian Cycling officieel weten aan het WK 2030 te willen meewerken. Begin november werd hieromtrent door het organisatiebureau een zogenaamde ‘letter of interest’ overgemaakt.

Brussel hoopt via een sterk dossier de Internationale Wielerunie te overtuigen maar is niet de enige kaper op de kust. Het Franse overzeese gebied Guadeloupe liet in november van vorig jaar al weten dat het kandidaat is om in 2030 het wereldkampioenschap naar de Caraïben te halen.