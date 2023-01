Oekraïne krijgt grootste Belgische wapenlevering ooit, maar op de kwaliteit van het materieel komt meteen kritiek

Het gaat om antitankwapens, luchtafweergeschut, machinegeweren en munitie. Zo wordt in regeringskringen bevestigd. Die levering komt bovenop de 146 miljoen euro militaire steun die de regering-De Croo eerder al in verschillende schijven vrijmaakte en leverde.

Tot nu toe leverde België vooral beschermingsmateriaal en in mindere mate echt wapens. Een deel van die wapens zullen uit de voorraad van defensie gehaald kunnen worden. Maar een ander deel zal wellicht ook besteld moeten worden bij de Belgische industrie, die zo ook een graantje meepikt.

De ministers van Defensie van de verschillende Navo-landen kwamen vorige week nog samen in het Duitse Ramstein om nieuwe militaire steun aan Oekraïne te bespreken. De focus lag daar op het fiat van de Duitsers om al dan niet Leopardtanks te leveren. De Duitsers gingen woensdag eindelijk overstag, maar ons land heeft al sinds 2014 geen Leopardtanks meer in roulatie.

Wapenleveringen aan een oorlogvoerend land blijven een delicate materie en zijn geen evidentie voor een regering met groenen. Maar dit dossier passeerde al de kern - de vergadering van de premier en de vicepremiers - waardoor de passage op de ministerraad vrijdagochtend om half negen eerder een formaliteit is.

Verouderd materieel

Opmerkelijk: volgens VTM Nieuws bevat de schenking aan Oekraïne ook 80 IVECO LMV Lynx-voertuigen en de 150 VOLVO-trucks die Defensie aan het uitfaseren is vanwege mankementen. In een persbericht van 26 februari 2021 stond dat die vrachtwagens ‘geen of onvoldoende bescherming boden aan de bemanning’ en dat ze daarom ‘niet langer geschikt zijn voor gebruik in de conflictgebieden waar onze Belgische militairen worden ingezet’.

Het kabinet van defensieminister Ludivine Dedonder (PS) reageert daar kort op. ‘Wat Defensie of ons land niet heeft, kan het ook niet aan Oekraïne geven’, klinkt het. ‘De Belgische Defensie bestudeert elke Oekraïense vraag sinds de start van het conflict en bekijkt in functie van de eigen stocks en met de Belgische industrie wat mogelijk is. Daarbij wordt ook gekeken naar materiaal dat op korte termijn vervangen wordt bij Defensie. Maar het spreekt voor zich dat splinternieuw materieel - dat we nog niet hebben maar dat wel besteld is - moderner en veiliger is dan ouder materieel dat uit omloop wordt genomen door Defensie.’

Het kabinet-Defensie benadrukt wel dat ‘al het materieel dat ons land aan Oekraïne geeft, operationeel en inzetbaar is’. ‘Ons land leverde sinds de start van de oorlog al 90 miljoen euro aan militaire steun - waaronder zowel splinternieuwe wapens, oudere wapens uit de stock en uitrusting - en zal de aanvragen blijven bestuderen.’

