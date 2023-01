Nog minder dan 700 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Tussen 17 en 23 januari werden dagelijks gemiddeld 340 besmettingen geregistreerd, een daling van 21 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. In die periode werden dagelijks bijna 4.500 tests uitgevoerd (-16 procent), waarvan 9,3 procent positief was. Het reproductiegetal ligt op 0,88. Wanneer dat getal kleiner is dan 1, betekent dit dat de epidemie in kracht afneemt.

Van 20 tot 26 januari namen de ziekenhuizen dagelijks 43,3 patiënten met Covid-19 op, een daling van 17 procent ten opzichte van de voorgaande week. Momenteel zijn er 649 mensen met het virus opgenomen in het ziekenhuis (-19 procent). Van hen worden er 45 op de dienst intensive care behandeld (-20 procent).

Elke dag overleden gemiddeld 4,1 mensen aan de gevolgen van een coronavirusinfectie (-48 procent). Sinds het begin van de pandemie in België in maart 2020 werden meer dan 33.600 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 geregistreerd.