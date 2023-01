Vakbondsactie in Brussel om problemen van hulpdiensten aan te kaarten

De liberale vakbond VSOA organiseert vrijdag een actie in Brussel om de problemen van de hulpdiensten en een algemeen gebrek aan financiering aan te kaarten. In sommige brandweerkazernes zijn werkonderbrekingen gepland.

De liberale vakbond, reddingswerkers en brandweerlieden zullen rond 9 uur bijeenkomen in Kunst-Wet in het centrum van Brussel. Ze zullen symbolisch hun werkkledij neerleggen en naar de verschillende betrokken ministeries gaan. De manifestatie zou tot verkeersproblemen kunnen leiden op de Brusselse binnenring.

Om 15.30 uur heeft een delegatie van VSOA een onderhoud met de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

De demonstranten vragen met hun actie aandacht voor de toename van het geweld op het terrein, zoals tijdens oudejaarsnacht, en het gebrek aan personeel om het stijgend aantal interventies op te vangen. Ze roepen op om mensen die hulpverleners aanvallen strenger te straffen en om de financiering op te voeren voor de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

“De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan personeel is het gebrek aan financiering van de hulpverleningszones en het gebrek aan politieke wil om het werk van de brandweer naar waarde te schatten”, verklaart Eric Labourdette van VSOA.

De federale regering heeft in een structurele financiële injectie van 42 miljoen euro voorzien voor de periode 2020-2024 en een indexering van 18 miljoen in 2023 voor de hulpverleningszones en de DBDMH, maar die bedragen zijn niet voldoende, aldus Labourdette.

De vakbond hekelt ook het uitblijven van een eindeloopbaanvoorziening en de voorwaarden om met pensioen te kunnen.

Mogelijk op 7 maart actie ACV en ACOD

Begin dit jaar kondigde de liberale vakbond aan een stakingsaanzegging van onbepaalde duur te hebben ingediend voor alle hulpverleningszones.

De christelijke vakbond ACV en de socialistische bond ACOD nemen niet deel aan de actie. Een delegatie werd eerder deze week al ontvangen op het kabinet van minister Verlinden om het te hebben over de agressie tegen brandweerlui.

Ilse Heylen van ACV erkent dat er ook nog andere heikele punten op tafel liggen, waar minder eensgezindheid over is. Samen met ACOD zal ACV een campagne lanceren om de mensen op het terrein goed te informeren over die punten, zoals een eindeloopbaanregeling en het personeelstekort. Later, mogelijk op 7 maart, volgt dan een actie van de twee vakbonden.

Stakingsaanzegging politievakbonden

Vrijdag gaat ook een stakingsaanzegging die ingediend is door het gemeenschappelijk front van de politievakbonden van kracht. Die duurt nog tot 5 februari. Concrete acties zijn nog niet gepland en de stakingsaanzegging zal verlengd worden. De bonden eisen een loonsverhoging en een aanpassing van de eindeloopbaanregeling.

De acties zullen per provincie gevoerd worden. Begin februari zouden al acties gepland zijn in Henegouwen, zo liet een mandataris van de socialistische vakbond eerder weten, maar veel details zijn nog niet bekend. De politiebonden zullen hun acties richten op “strategische plaatsen”, zoals winkelcentra, luchthavens, stations of grensposten.

Vertegenwoordigers van de bonden VSOA-Politie, ACOD, NSPV en ACV-Openbare Diensten hebben eerder deze maand nog actiegevoerd voor de hoofdzetel van de federale politie. Aanleiding was een ontwerp van Koninklijk Besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Daarmee wordt de rechtspositie van het politiepersoneel bij non-activiteit voorafgaand aan de pensionering gewijzigd.

De bonden hebben voorlopig elk overleg stopgezet tot ze de personen rond de tafel krijgen die ze gevraagd hebben, onder wie ook minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS).

De politiebonden willen een (beloofde) loonsverhoging en een eindeloopbaanregeling, gegarandeerd door federale structuurfondsen, voor alle leden van de geïntegreerde politie. Ze benadrukken vooral de risico’s en zwaarte van hun werk.