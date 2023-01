Streamz gaat meer investeren in lokale televisiereeksen, prijs verandert niet

Streamz gaat in de komende jaren meer investeren in tv-reeksen van eigen bodem. Dat zegt CEO Bart De Groote. Bij de aankoop van internationale producties zullen “slimmere keuzes” worden gemaakt. Voor de consument verandert de prijs dit jaar niet.

Streamz is de streamingdienst die mediabedrijven Telenet en DPG Media in september 2020 lanceerden. In de eerste twee jaar nam het bedrijf voornamelijk bestaande contracten over van zijn aandeelhouders. “Nu belanden we in een doorgroeifase”, zegt CEO De Groote. “We krijgen meer armslag om eigen producties in de markt te zetten.”

De streamingdienst wil het verschil maken met internationale concurrenten Netflix en Disney+ door meer lokale programma’s aan te bieden. “Ons doel is om jaarlijks twaalf kwaliteitsvolle fictiereeksen van eigen bodem aan te bieden”, zegt De Groote. Daarnaast wil Streamz ook uitpakken met minstens een documentaire per maand en vier nieuwe realityreeksen per jaar.

De Groote vergelijkt die strategie met wat hij in de Scandinavische landen zag. “Ook daar zijn ze erin geslaagd topkwaliteit te maken in regio’s die qua inwoners- en kijkersaantallen vergelijkbaar zijn met de onze. Ondanks de beperkte grootte van de markt is Vlaamse fictie een referentie geworden in de wereld.”

Een grote catalogus van lokale programma’s zit bij de openbare omroep. De Vlaamse regering wil dat de VRT met Streamz samenwerkt, maar onderhandelingen over een structurele samenwerking mislukten. Intussen wordt er al een tijd een nieuwe poging ondernomen. “De gesprekken lopen nog en worden heel concreet. Een aantal dogma’s zijn losgelaten. Ik ben positief gestemd”, zegt De Groote daarover.

Bij de aankoop van internationale reeksen gaat de vinger wat meer op de knip. “We gaan slimmere keuzes maken, met lagere kostprijs. We moeten af van te dure content”, legt de CEO uit. De samenwerking met HBO wil hij wel voor de lange termijn vasthouden. HBO maakte populaire reeksen als ‘Game of Thrones’ en ‘Euphoria’. In andere Europese landen is HBO met een eigen streamingdienst begonnen.

De Groote wil met Streamz de tweede streamingdienst van Vlaanderen worden, na Netflix. “Het zou niet geloofwaardig zijn te zeggen dat we Netflix in drie of vier jaar voorbij kunnen gaan. Disney+ kunnen we wel inhalen.” In 2021 had Netflix volgens een studie van onderzoekscentrum Imec een marktaandeel van 49 procent in Vlaanderen, voor Disney+ met 16 procent en Streamz met 11 procent.

De Groote zegt dat Streamz dit jaar niet duurder wordt voor de kijker. Een abonnement kost nu 11,95 euro per maand. Het is daarmee iets duurder dan Netflix, dat een abonnement aanbiedt vanaf 8,99 euro per maand. Streamz geeft wel korting aan wie meteen voor een jaar betaalt.