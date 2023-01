AUSTRALIAN OPEN. Alexander Blockx naar finale juniorentoernooi

Alexander Blockx (ITF-10) heeft zich vrijdag voor de finale van het juniorentoernooi geplaatst op de Australian Open. De zeventienjarige Antwerpenaar, derde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne, deed dat door de Chinees Zhou Yi (ITF-25) in 1 uur en 15 minuten met 6-4 en 6-1 te verslaan.

Om de titel geeft Blockx zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Learner Tien (ITF-27) partij. Die plaatste zich voor de finale door de Pool Tomasz Berkieta (ITF-36) met 6-4 en 6-2 te verslaan.

Blockx is de eerste Belgische finalist bij de jongens junioren op de Australian Open. Bij de meisjes deden An-Sophie Mestach, winnares in 2011, en Sofia Costoulas, vorig jaar runner-up, het hem voor. Twee keer won een Belg het juniorentoernooi bij de jongens op een Grand Slam: Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012, allebei op het gravel van Roland-Garros.

Vrijdag komt Blockx ook nog in actie in de finale van het dubbelspel. Daarin staat hij met de Braziliaan Joao Fonseca tegenover de Amerikaanse zevende reekshoofden Learner Tien en Cooper Williams. Blockx en Fonseca vormen het eerste reekshoofd.

Stefani en Matos winnen gemengd dubbelspel

De Brazilianen Luisa Stefani en Rafael Matos hebben vrijdag het gemengd dubbelspel gewonnen op de Australian Open. In de finale namen de 25-jarige Stefani en de 27-jarige Matos, nummers 34 en 29 op de dubbelranking, in 1 uur en 27 minuten met 7-6 (7/2) en 6-2 de maat van het Indiase duo Sania Mirza en Rohan Bopanna.

Zowel Stefani, in 2021 met Laura Pigossi bronzenmedaillewinnares op de Spelen in Tokio, als Matos, vierden hun eerste succes op een Grand Slam.