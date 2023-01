David Goffin stoot door naar kwartfinales op BW Open in Louvain-la-Neuve

Het eerste reekshoofd versloeg in de achtste finales de Portugees Frederico Ferreira Silva (ATP 202) met tweemaal 6-4.

Om een plaats in de halve finales speelt de Luikenaar tegen de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 128), die de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 171) klopte met 6-1, 3-6 en 6-1.

Eerder op de dag schaarde Gauthier Onclin (ATP 338) zich bij de laatste acht na een zege in drie sets (6-7 (6/8), 6-2 en 6-3) tegen de Let Ernests Gulbis (ATP 314). Joris De Loore (ATP 219) strandde in de achtste finales. De Loore verloor van de Oostenrijker Filip Misolic (ATP 148) in drie sets: 7-6 (7/5), 3-6 en 7-5.

“Beter gespeeld dan gisteren, en morgen wordt nog beter”

“Ik was beter dan gisteren en ik hoop dat het morgen (vrijdag) nog beter zal zijn”, zei de Luikenaar, die over het algemeen tevreden was over zijn prestatie. “Ik speelde intelligent zonder in de problemen te komen op mijn opslag. Ik realiseerde twee keer een break, en had nog een paar kansen. In een wedstrijd zijn er altijd spannende momenten. Met een betere opslag was ik misschien iets sneller klaar geweest. Ik slaagde erin agressief te zijn om hem te kloppen. Er waren wat meer rally’s dan gisteren, wat goed was.”

Twee breaks volstonden voor Goffin om door te stoten naar de kwartfinales. Daarin neemt hij het vrijdag op tegen de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 128). Het wordt hun eerste ontmoeting op het circuit. “Hij heeft zware en cleane slagen. Hij is groot en serveert goed”, zei Goffin over zijn volgende opponent. “Hij houdt ervan om tijd te hebben om uit te halen. Het doel is om hem in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat hij niet in een goede positie komt om met zijn slagen uit te pakken.”