Staande ovatie voor Hugo en Oscar and the Wolf op het Atomium: de opvallendste momenten van de MIA’s

De winnaars van de MIA’s zijn bekend. Zo mochten Stromae en Pommelien Thijs donderdagavond de gouden plak in twee bijten. Maar het luidste applaus van de avond is niet voor de winnende artiesten, maar voor een sterk geëmotioneerde Hugo Sigal. Of voor de indrukwekkende show van Max Colombie vanop de top van het Atomium. Dit zijn de meest opvallende momenten van de MIA’s

Oscar and the Atomium

© VRT Max

Indrukwekkend. Max Colombie zong met zijn Oscar and the Wolf vanop de top van het Atomium zijn WK-single Warrior, vergezeld door de blinkende lichtjes op de negen zilverkleurige bollen. Hij had er speciaal zijn dikste jas voor aangetrokken, want het was donderdagavond berekoud in Brussel. Die stunt was vooraf opgenomen, daarna wandelde de zanger overtuigend het podium op. Dat heet dan straf openen.

Prijsuitreiking à la ‘Zillion’

© VRT MAX

Matteo Simoni en Charlotte Timmers kwamen de MIA voor Dance uitreiken à la Zillion, zoals dat dan heet. Onder een dikke beat en veel confetti kwamen de acteurs het podium opgerend. De prijs ging uiteindelijk naar Regi. “Ik heb onlangs met Zwaartekracht het leukste optreden in mijn leven gegeven in het Sportpaleis, zei hij. We gaan dat dit jaar in oktober opnieuw doen. Aan alle fans: we really love you.”

© VRT MAX

MIA ‘veur solo venten’

© VRT MAX

Tom Waes kwam de MIA voor solo man uitreiken, maar eerst moest hem iets van het hart. De voorbije week kreeg Vlaanderens succesvolste schermgezicht commentaar op zijn taalgebruik. “Blijkbaar doe ik dat in een tussentaal. Geert Bourgeois, ik richt me naar jou. Nu doe ik het slechts in één taal: plat Antwaarps!” Waarna hij overging tot het uitreiken van de MIA ‘veur solo venten.’

Staande ovatie voor Hugo

© VRT MAX

Het luidste applaus van de avond is niet voor de winnende artiesten, maar voor een sterk geëmotioneerde Hugo Sigal. Die staat voor het eerst alleen op het podium sinds het overlijden van zijn vrouw Nicole. “Mensenlief, dankuwel. In 2008, intussen 15 jaar geleden, mochten ik en ons Colleke voor Pastorale een MIA in ontvangst nemen. We voelden toen al dat het publiek ons zo lief had. Dat deed mij en ons Colleke heel veel deugd. Die warmte heb ik de voorbije maanden weer mogen ervaren. Die enorme liefde voor Nicole was echt hartverwarmend.” En daarom zong hij nog ’s opnieuw en vol overtuiging Ik heb je lief, zo lief.