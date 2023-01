Euroleague Women: geen stunt voor Kangoeroes Mechelen tegen Salamanca

Geen stunt voor Kangoeroes Mechelen op de elfde speeldag van de Euroleague Women. De Maneblussers verloren van het Spaanse Avenida Salamanca. In poule B tellen de Mechelse dames 1 op 11 en komen bij hun debuut in de Euroleague niet meer in aanmerking voor de kwartfinales.

Net als in vele eerdere Europese duels dit seizoen pakte Kangoeroes Mechelen via Lisa Berkani en Morgan Bertsch weer uit met een schitterende eerste helft: 18-18 en 36-37. In de tweede helft schakelde Salamanca een versnelling hoger. Via Mariella Fasoula (18 punten), en Maite Cazorla (14 punten) ging het naar 44-56 en uiteindelijk naar een 61-75 zege. Van de twee poules van acht stoot de top-4 na 14 speeldagen door naar de kwartfinales. In poule A staat Emma Meesseman met het Turkse Fenerbahce Istanbul op de eerste stek. In poule B prijkt Kim Mestdagh met het Italiaanse Schio mee aan de leiding.

Kangoeroes Mechelen-Avenida Salamanca 61-75Kwarts: 18-18, 18-19, 8-19, 17-19Kangoeroes Mechelen: Berkani 12, Bertsch 24, Morrison 5, Nauwelaers 7, Resimont 3, Bruyndonckx 0, Denys 7, Rembiszewska 6, Van Gils 41/8ste finales EuroCup Women: winst voor Ben Abdelkader en Lisowa, nederlagen voor Delaere en Geldof In de heenwedstrijden van de 1/8ste finales van de EuroCup Women was er voor vier Belgian Cats wisselend succes. Hind Ben Abdelkader (2 punten, 3 rebounds, 6 assists) won met Franse Villeneuve D’Ascq met 66-74 van het Hongaarse Peac. Maxuella Lisowa (2 punten, 2 rebounds, 2 assists) zegevierde met het Israëlische Ramla met 85-63 van het Poolse Gorzow. Antonia Delaere (5 punten, 1 rebound, 1 assist) verloor dan weer met het Italiaanse Venetië met 83-68 van het Israëlische Hapoel Holon. Serena-Lynn Geldof (7 punten, 1 rebound, 1 assist) verloor met het Spaanse Zaragoza met 69-66 van het Poolse Lublin.