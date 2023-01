Ze verkopen geen tickets voor hun wedstrijden en er is geen televisiekanaal dat het uitzendt, maar toch heeft de ‘Kings League’ al meer kijkers dan de Spaanse hoogste klasse. Doelpunten die dubbel tellen, een gemaskerde voetballer of twee minuten lang twee tegen twee: welkom in de knotsgekke nieuwe voetbalcompetitie van ex-Barcelona-speler Gerard Piqué.