Kranige ‘oma’ verrast gasten van trouwfeest met spectaculaire dansmoves

De gasten op een trouwfeest in Kazachstan keken verbaasd toe hoe een kranige ‘oma’ een van de gasten uitdaagde voor een dance battle. Het frêle ogende dametje haalde plots haar meest spectaculaire moves boven, gooide er een beetje breakdance bij en deed zelfs een salto. “Maar het was helemaal geen oude vrouw”, aldus de maker van de beelden. “Het was een actrice die was ingehuurd om de bruidegom beet te nemen en daar met glans in geslaagd is.”