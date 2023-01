Terrorist van Manhattan schuldig bevonden aan acht moorden, een van de slachtoffers was West-Vlaamse

Op het terreurproces in New York is Sayfullo Saipov door een federale jury schuldig bevonden. Hij reed in 2017 met een gehuurde vrachtwagen opzettelijk acht mensen dood in Manhattan. Onder de slachtoffers ook Ann-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke in West-Vlaanderen.

Juryleden beraadslaagden gedurende twee dagen over de dodelijkste terroristische aanslag die New York sinds 9/11 kende. Donderdagavond werd Sayfullo Saipov over de ganse lijn schuldig bevonden. De strafmaat wordt later bepaald.

Saipov, geboren in Oezbekistan, zaaide op 31 oktober 2017 terreur in Manhattan. Hij ramde met zijn gehuurde wagen argeloze fietsers en voetgangers op een fietspad langs de Hudsonrivier. Er vielen achdt doden, onder wie ook Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke in West-Vlaanderen. Decadt (31), een moeder van twee zoontjes, was op reis met haar twee zussen en haar moeder toen ze werd doodgereden.

De dader was een geradicaliseerde IS-sympathisant uit New Jersey.

Nadat hij het bloedbad had aangericht, ramde hij een schoolbus en verliet vervolgens zijn voertuig met een wapen in de hand en schreeuwde ‘Allahu akbar”. Een agent van de NYPD schoot hem daarop neer. Van de acht doden bij de aanval kwamen er vijf uit Argentinië, twee waren Amerikanen en dus een Belgische moeder.

Alexander Naessens, weduwnaar van Ann-Laure Decadt, zegt in een korte reactie: “Ik kan gewoon zeggen dat het verdict volgens de verwachting is. Het is na al die tijd wel een grote opluchting dat gerechtigheid geschiedt. De volgende stap is nu de strafmaat en dat is een stuk onduidelijker wat de jury zal beslissen.”

De twaalfkoppige jury moet nu nog beslissen of hij wordt geëxecuteerd of een levenslange celstraf krijgt. Er moet een unaniem akkoord zijn om een doodstraf te kunnen op leggen.