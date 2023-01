Groen voor Pommelien en blauw voor Charlotte: Limburgse outfits kleuren de MIA’s

Op de rode loper van de MIA’s zagen we 5.000 diamanten, 70 bloemen en ontelbaar veel kostuums. Limburgse outfits kleurden dan weer de liveshow: groen voor Pommelien en blauw voor Charlotte Adigéry

Knallen in Paleis 12 deed Charlotte Adigéry, ex-studente aan PXL Music, in een blauwe cape van ontwerper Jordy Arthur uit Helchteren. En ook voor Pommelien Thijs ging hij aan het werk. De grote winnares van de avond bracht hit van het jaar ‘Ongewoon’ in groene mouwen van zijn makelij. Hij bezorgde Merol eerder al een gelijkaardige podiumoutfit voor Pukkelpop.