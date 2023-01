Geradicaliseerde moslim valt Spaanse kerken aan: koster gedood met machete, priester kritiek

Een 25-jarige geradicaliseerde Marokkaan heeft minstens twee kerken in Algeciras, in Andalusië, aangevallen. Daarbij werd een koster gedood en een priester lelijk toegetakeld. Ook drie kerkgangers raakten gewond. Toen de gewonde koster op grond lag, keek de dader naar boven en hoorden getuigen hem “iets met Allah” roepen in het Arabisch. Daarna diende hij de genadeslag toe met zijn machete.