Pijnlijk trainersdebuut: Kolo Touré na amper negen matchen ontslagen bij Wigan Athletic

Touré werd eind november aangesteld om Wigan, dat op dat moment als 22ste op de eerste degradatieplaats stond, te verzekeren van het behoud in de Championship. Zeven speeldagen en twee bekerwedstrijden verder staan de ‘Latics’ er nog slechter voor. Onder leiding van Touré wonnen ze immers geen enkele wedstrijd (zes nederlagen, drie gelijke spelen) en bengelen ze helemaal onderaan het klassement.

Wigan-voorzitter Malachy Brannigan sprak in een verklaring over “een moeilijke beslissing, maar wel een die nodig was om de club de best mogelijke kans te geven om in de Championship te blijven”.

Touré kwam over van Leicester City, waar hij deel uitmaakte van de technische staf rond Brendan Rodgers. Daarvoor deed hij ervaring op bij Celtic Glasgow.

Als centrale verdediger droeg Touré het shirt van onder meer Arsenal, Manchester City en Liverpool. Hij speelde ook 120 interlands voor Ivoorkust.