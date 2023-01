Hij verzamelde twee punten op de Gouden Schoen, maar mikt er zaterdag op drie wanneer zijn ex-club STVV op bezoek komt in het King Power at Den Dreef Stadion. Hasselaar en kersvers aanvoerder van OH Leuven Casper De Norre (25) blikt vooruit op het duel tussen de nummers acht en negen in het klassement.