Boordcamera’s filmen paniek bij chauffeur en passagiers wanneer bus in meer rijdt

Een bus met zeven passagiers aan boord is woensdag in een meer bij de Turkse stad Malatya gereden. De buschauffeur wilde inschepen op een veerboot om de plas over te steken, maar verloor de controle over het stuur. De boordcamera’s van de bus filmden de paniek bij de man en zijn passagiers toen ze in het meer terechtkwamen en het voertuig volliep met water. Drie passagiers moesten naar het ziekenhuis werden gebracht, maar liepen volgens de gouverneur van de regio verwondingen op die “niet levensbedreigend” zijn.