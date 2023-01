Degradatietopper in Nederland stilgelegd door hooligans op het veld

Niet alleen de Jupiler Pro League heeft te kampen met het kwalijke fenomeen: in Nederland werd Groningen-Cambuur een tiental minuten stilgelegd omdat fans van de thuisploeg op het veld kwamen om hun ongenoegen kenbaar te maken na de 0-1 van Daniël van Kaam, uitgerekend een ex-speler van Groningen. FC Groningen neemt door de nederlaag de rode lantaarn in de Eredivisie over van Cambuur.