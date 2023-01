Matteo Simoni en Charlotte Timmers halen outfits avant-première ‘Zillion’ opnieuw boven voor MIA’s

Hij is toch een beetje zenuwachtig, geeft Matteo Simoni op de rode loper toe. “Je moet op een podium komen voor zoveel volk. Dat voel je toch in je buik.” En op dat podium komen, doet hij samen met Charlotte Timmers om de award voor ‘dance’ uit te reiken. “Het is wel fijn om in de nasleep van Zillion zulke dingen samen te kunnen toen. Ik heb wel een voorkeur, maar die ga ik voor mezelf houden”, glimlacht de Hasseltse acteur over de categorie waarin Regi, Charlotte de Witte, GOOSE en Lost Frequencies het tegen elkaar opnemen.

Welke outfit Charlotte heeft uitgekozen voor deze muzikale avond? “Het is er vooral één die ik al eens heb aangehad. Ik vind het belangrijk dat je een outfit soms twee keer aandoet. Dat zijn zulke mooie kleren, die meer kosten dan gewone kleren. En dan zou je die maar één keer aandoen? Ik heb deze jurk al aangehad op de avant-première van Zillion in Oostende”, zegt de Zonhovense. “Ah, ik had dit kostuum toen ook aan”, merkt Matteo op. “Schrijf maar op dat we twee pinnen zijn”, lacht Charlotte.