Hasselts topmodel Hannelore Knuts jurylid in reboot ‘Belgium’s Next Top Model’: “Ook voor hem en hen”

Meer dan twintig naar na Benelux’ Next Top Model, ooit op 2BE, kondigt Streamz een nieuwe editie van de tv-modellenjacht aan. Dat wordt Belgium’s Next Top Model, met Hannelore Knuts in de jury. Volgens het topmodel uit Hasselt zal de focus niet op drama liggen: “Ik wil de kandidaten de waarde van gezonde competitie meegeven.” Wie z’n kans wil wagen, kan zich vanaf nu inschrijven.