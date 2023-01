Boeren wagen zich niet meer aan investeringen door stikstofkwestie: “Gevolg is dat hele sector in een impasse zit”

Landbouwers vragen een pak minder omgevingsvergunningen aan sinds het stikstofarrest. Op twee jaar tijd is het aantal aanvragen gehalveerd, tot het laagste niveau in vijf jaar tijd. De reden laat zich raden: onrust over het uitblijven van een stabiel stikstofakkoord. “Dit bewijst nogmaals dat een verdere uitvoering van het akkoord in het belang is van de landbouwers zelf”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).