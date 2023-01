Alken/Brussel

De eerste stapjes op de rode - of zwarte, het is maar hoe je het bekijkt - loper van de MIA’s werden gezet door The Haunted Youth. De laureaat van De Nieuwe Lichting uit Alken maakt kans op drie beeldjes. “Ik heb een dankwoordje geoefend, maar in mijn hoofd liep het al helemaal fout”, zegt frontman Joachim Liebens.