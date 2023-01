5000 diamanten, 70 bloemen en blauwe veren: dit was de rode loper van de MIA’s

Stromae, die maar liefst in negen verschillende categorieën genomineerd is, bracht zijn echtgenote en zijn broer mee.

Zillion-acteurs Matteo Simoni en Charlotte Timmers verschenen samen op de rode loper. Timmers droeg een jurk van BEC+BRIDGE. “Een gerecycleerde”, gaf ze toe. “Ik droeg hem al eens voor de avant-première van Zillion.”

De Nederlandse popzangeres Merol trok ieders aandacht met een stoere pose in een knalroze outfit.

Ook Hugo Sigal was van de partij, met de as van zijn overleden echtgenote Nicole in de ketting rond zijn hals.

Camille Dhont schitterde, letterlijk. Ze droeg een jurk bezet met diamanten. “Ik denk dat er minstens 5000 steentjes in verwerkt zitten.” De zangeres maakt kans op 4 MIA’s.

Naar goede gewoonte verscheen Pommelien Thijs in een zelfgemaakte en kleurrijke outfit. Geen groene meer, deze keer, maar eentje met 70 bloemen. “Een knipoog naar mijn komende album”, klonk het mysterieus. Thijs maakt kans op 5 MIA’s, waaronder die van ‘Doorbraak van het jaar’.

© BELGA

Bestond er een MIA voor ‘Beste outfit’, Charlotte Adigéry en Bolis Pupul - samen goed voor 8 nominaties - waren geheid genomineerd. “Dat is de verdienste van onze styliste, Eveline Briand. Al kan ik wel zeggen dat er enkele discussies over zijn gevoerd (lacht)”, aldus Bolis ‘Boris Zeebroek’ Pupul.

Kim Van Oncen droeg een opvallende blauwe jurk met veren van Studio NK. “In de studio van Goeiemorgen, morgen werd ik al Pino genoemd, die grote vogel uit Sesamstraat”, klonk het lachend.

Clouseau maakt kans op een MIA voor beste groep. Koen in een jasje dat hij al droeg voor de Sportpaleisconcerten van “waarschijnlijk 2007”, Kris in eentje dat hij aanhad tijdens de fotoshoots voor hun plaat Jonge wolven.

Weg was de peperdure hoed van onze Songfestivalhoop Gustaph, hij verscheen op de rode loper met een pet en een outfit van Walter Van Beirendonck.

Radiopresentatrice Fien Germijns droeg een blinkende groene outfit, ontworpen door haar zus. Ze ging samen op de foto met Élodie Ouédraogo en Jeroom. Ouédraogo droeg een jurk van Dries Van Noten.

© BELGA

Ook Miss België Chayenne Van Aarle verscheen in het groen, in een opvallende jurk van ExC. Haar nieuwe vriend, tv-maker en muziekproducent Nicolas Geniets, vergezelde haar niet naar de uitreiking.

“Mijn jurk is van Elisabetta Franchi, en dan Aster doet gewoon zijn goesting”, zegt Lize Feryn over haar outfit en die van partner Aster Nzeyimana. “We zorgen er wel altijd voor dat er iets is dat er matcht. Deze keer is dat een parelsnoer die we allebei aan hebben. Eigenlijk hebben we het vandaag pas beslist. We denken daar wel altijd over na, hoor, maar we hebben vandaag pas de knoop doorgehakt.”

Natalia droeg een jurk van Nicky Vankets.

© BELG

Tine Priem, Tamara in Thuis, besloot ‘out of the box’ te denken voor haar outfit. “Het mocht ietsje pittiger zijn dan wat ik dit weekend ga dragen op de Kastaars”, zei ze. Dat ‘ietsje pittiger’ ontwerp is er eentje van Judas Sime.

Presentator Bart Peeters hield het eenvoudig. Een jas, een sjaal, een jeans. Meer moet het soms niet zijn.