Landen

Dorothy Vandeweyer (45) verhuisde vlak voor het nieuwe jaar naar haar nieuwe stek in de Kalsbergstraat in Landen. Ze kocht het huis van naamgenote A. Vandeweyer. “Dat leek een leuke toevalligheid, maar vandaag kunnen we er niet zo hard meer mee lachen, want hierdoor krijg ik geen enkele briefwisseling meer aan”, vertelt Dorothy.