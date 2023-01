Sint-Truiden

Gezellig feestje in de ‘Twenty Two Coffee’, donderdag aan het Heilig Hartplein in Sint-Truiden. De koffiebar van Gouden Schoen Simon Mignolet kreeg de hele dag enthousiaste fans over de vloer. “Zelfs supporters van Club Brugge hebben al laten weten dat ze speciaal naar Sint-Truiden zullen afzakken”, vertelt broer en mede-uitbater Wouter Mignolet.