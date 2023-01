Koerswijziging in Luik-Bastenaken-Luik: niet meer klimmen tot top La Redoute

Na 1.600 meter klimmen, slaat La Doyenne na het steilste gedeelte rechtsaf richting het gehucht Hotchamps, waar amper twee kilometer verderop een nieuwe, onofficiële helling wacht: de Côte de Cornémont. Deze klim is 2.300 meter lang en kent een gemiddelde stijging van 4,5 procent. Met een uitschieter van 7,5% is de nieuwkomer eerder een loper. Amper 5,5 kilometer na de top wacht echter alweer de voet van de Côte des Forges, die zijn rentree maakt in het parcours alvorens de renners de slotklim Roche-aux-Faucons aansnijden. Rasaanvallers, type Evenepoel, hoeven kortom niet te wanhopen. Dat meent ook Christian Prudhomme, baas van organisator ASO: “Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik evolueert jaar na jaar met kleine wijzigingen. Als je de demarrage van Remco Evenepoel in 2022 op La Redoute herbekijkt, blijf je verbaasd door de hevigheid ervan, terwijl ze tegelijk perfect gemaskeerd was. De grote kampioenen van tegenwoordig zijn in staat om eender waar aan te vallen, ook van heel ver. Je hebt twee types favorieten: Evenepoel en Pogacar, maar evengoed kan een derde hond met het been gaan lopen. Daar is deze nieuwe finale voor gemaakt: voor renners die hun verbeelding de vrije loop laten. We zijn gelukkig gezegend met een generatie renners die lef hebben.”

De 109de editie van Luik-Bastenaken-Luik vindt plaats op 23 april, telt tien officiële hellingen – geen Côte de Mont-le-Soie meer - en kent zijn ontknoping na 258,5 kilometer. (roro)