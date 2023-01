Genk

‘Ohnononono’ zingt Rocco Granata uit volle borst in zijn nummer ‘Marina’. Een ideetje van vakbondsman Silvano Grossi uit Genk. Wist hij veel dat het later een wereldhit zou worden. Naar Silvano zelf is intussen een bureau vernoemd in Genk. “Want zijn inzet voor de mijnwerkers was gigantisch.”