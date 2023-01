Nederlandse reporter rijdt mee in eerste versie van Leopard-tank: “De gedachte dat hiermee oorlog gevoerd moet worden...”

De voorbije dagen was heel wat te doen rond de door Duitsland ontwikkelde Leopard-tank. Na het fiat van de Duitse regering, zal de Leopard II binnenkort ingezet kunnen worden door de Oekraïense troepen in hun strijd tegen Rusland. Nederland gebruikte in de jaren zeventig en tachtig de eerste versie van die hypermoderne tanks, de Leopard I. Wilson Boldewijn, reporter voor onze Nederlandse zusterkrant De Telegraaf, mocht in zo’n tank meerijden en vroeg militaire experts waarom de Leopards zo’n geducht en gegeerd wapen zijn.