Bilzers middeleeuws skelet lag niet op begraafplaats

Bilzen

Bij opgravingen in het centrum van Bilzen zijn archeologen op een skelet van enkele honderden jaren oud gestoten. Opvallend: er was op die plek geen begraafplaats. Wat er met de man gebeurd is, blijft voorlopig een mysterie. De opgravingen maken deel uit van een standaardprocedure. Een oude schoenenwinkel maakt daar plaats voor een appartementsblok.