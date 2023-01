Herstappe zal altijd de kleinste blijven

Herstappe

Terwijl in tal van Limburgse gemeenten de fusiekoorts stijgt, wordt er in Herstappe, met 79 inwoners de kleinste gemeente van Vlaanderen, niet eens over nagedacht. Omdat er in de gemeente taalfaciliteiten van kracht zijn, kan Herstappe niet fusioneren. En dat moet zo blijven, zegt burgemeester Marlutje Jakkers.(KaBu)