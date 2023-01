Duo betrapt op diefstal van 600 gram cocaïne bij dealer in Heusden-Zolder

Twee twintigers uit Heusden-Zolder riskeren 20 maanden cel en 8.000 euro boete voor drugsdelicten. Ze viseerden drugsdealers in Hasselt en Heusden-Zolder bij wie ze cannabis en cocaïne wilden stelen. Bij een inbraak in Heusden-Zolder betrapte de politie de verdachten op heterdaad.

Op 6 juli 2020 liepen de betichten van 22 en 26 jaar tegen de lamp. De politie van Heusden-Zolder was getipt over een inbraak in een woning en ging polshoogte nemen. Bij hun aankomst namen de verdachten de vlucht. Een doos met xtc-pillen lieten ze achter aan een raam. Wel stopte een van hen een blok cocaïne van liefst 600 gram in zijn broek. Niet veel later wist de politie het duo te klissen. Een van de betichten gaf tijdens het onderzoek toe te weten dat er een dealer woonde. Het was al hun tweede inbraak van de dag.

Eerder sloegen ze in Hasselt toe en zouden ze cannabis meegenomen hebben. In de wagen van een verdachte bleken alvast restanten te liggen. Een 22-jarige vrouw uit Nieuwerkerken zou de verdachten getipt hebben dat in dat huis van haar ex wat te rapen viel. Tegen haar heeft het parket 10 maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd. Daarnaast moesten de mannen zich nog verantwoorden voor nog een diefstal enkele maanden voordien.

De procureur sprak over een dubbele normvervaging bij de twintigers. “Ze gaan op dievenpad en gaan dan nog meer specifiek op zoek naar drugs.” De verdediging sprak over een mager dossier. “Waarom is de cannabis die ze zouden gestolen hebben dan niet teruggevonden? Ook alludeert men op basis van een sms dat er een diefstal in Hasselt is geweest. Ze zijn wel naar Hasselt gereden, maar de intentie om feiten te plegen is gestaakt.” De advocaten van de mannen vroegen om een werkstraf of uitstel van straf. Voor de vrouw werd de vrijspraak gevraagd.

Vonnis op 23 februari.