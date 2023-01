Grote lijnen voor voetbalkalender 2023-2024 bekend: start op 28 juli, slechts twee midweekspeeldagen en langere winterstop

De Pro League heeft een aantal beslissingen genomen over de voetbalkalender voor volgend seizoen. De competitie zal op vrijdag 28 juli starten en het is de bedoeling om de kalende minder vaak te veranderen zodat de speeldata langer op voorhand vastliggen. “We zullen slechts vier in plaats van zeven kalenderupdates communiceren”, aldus CEO Lorin Parys.

De Supercup wordt gespeeld in het weekend van 21 juli. Het daaropvolgende weekend, op vrijdag 28 juli gaat de competitie van start. De Challenger Pro League start twee weken na de Jupiler Pro League en uiterlijk op 26 mei 2024 zullen de landskampioen en alle stijgers en dalers bekend zijn.

De reguliere competitie duurt 30 speeldagen, met een langere winterstop tussen 28 december en 18 januari 2024, en kent zijn apotheose in het weekend van 15 maart 2024. Twee weken later, op 29 maart, vatten de play-offs aan.

In de Challenger Pro League loopt de reguliere competitie van vrijdag 11 augustus tot en met zondag 21 april 2024. In de wintermaanden krijgen de 16 deelnemende ploegen rust van 18 december tot 11 januari 2024. De play-offs in de Challenger Pro League vinden plaats tussen 26 april en 26 mei 2024. De finale van de Croky Cup gaat door op Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei 2024.

De precieze speeldata zullen langer op voorhand gepland worden. “Eind juni, begin september, midden december en in de derde week van maart voor de play-offs communiceren we de aftrapmomenten van de wedstrijden. Zo kunnen onze fans hun agenda al beter plannen met het voetbal in het achterhoofd. Dat betekent wel dat, in functie van de Europese wedstrijden en de Croky Cup-matchen, nog een aantal speelmomenten kunnen verschuiven,” zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League. “We schrapten dit seizoen al zondagavondvoetbal om 21 uur en dat blijft volgend seizoen zo. Daarnaast hebben we het aantal midweekspeeldagen in de reguliere competitie beperkt tot het absolute minimum, namelijk twee.”