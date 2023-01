Heusden-Zolder

Nadat ze een ruit hadden ingeslagen, zijn dieven in een huis in de Poorthoevestraat in Heusden binnengeraakt. De feiten werden donderdag rond 14.30 uur ontdekt. Wat er werd gestolen, moet uit de inventaris blijken. De brandweer kwam ter plaatse om het raam dicht te maken. mm